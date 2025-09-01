Полиция Украины проигнорировала вопрос об убийстве Парубия

Полиция Украины не рассказала о признании задержанного в убийстве Парубия

Представители правоохранительных органов Украины проигнорировали вопрос журналистки о том, сознался ли задержанный в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное», публикуя соответствующее видео.

На видео с брифинга можно увидеть, что полиция не рассказала о признании задержанного в убийстве. Журналистка задала вопрос, который, исходя из реакции представителей правоохранительных органов, был услышан, но проигнорирован.

Об убийстве Парубия стало известно 30 августа. Мужчина был застрелен во Львове. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

Ранее стало известно, что полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве. Как отмечают в органах, для этого потребовалось 36 часов.

