Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 1 сентября 2025Бывший СССР

Полиция Украины проигнорировала вопрос об убийстве Парубия

Полиция Украины не рассказала о признании задержанного в убийстве Парубия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Представители правоохранительных органов Украины проигнорировали вопрос журналистки о том, сознался ли задержанный в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное», публикуя соответствующее видео.

На видео с брифинга можно увидеть, что полиция не рассказала о признании задержанного в убийстве. Журналистка задала вопрос, который, исходя из реакции представителей правоохранительных органов, был услышан, но проигнорирован.

Об убийстве Парубия стало известно 30 августа. Мужчина был застрелен во Львове. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

Ранее стало известно, что полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве. Как отмечают в органах, для этого потребовалось 36 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    На Западе возмутились отношением фон дер Ляйен к Путину

    Избивший россиянку в центре столицы мужчина получил срок

    Экономию Индии на покупке российской нефти оценили

    Стало известно о смерти российской школьницы после линейки 1 сентября

    Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

    На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

    России предрекли бум кибермошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости