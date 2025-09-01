Подробности убийства Парубия раскрыли

Нацполиция Украины: Подозреваемый в убийстве Парубия долго следил за ним

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия долго следил и готовился к совершению преступления. Подробности убийства раскрыты в пресс-релизе Нацполиции Украины, пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — сообщает силовое ведомство.

В Парубия было произведено восемь выстрелов, подозреваемый убедился, что экс-спикер перестал дышать. После этого он замел следы и попытался скрыться в Хмельницкой области, уточняет ведомство.

Днем 30 августа неизвестный застрелил во Львове Андрея Парубия. В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого.