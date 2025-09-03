Россия
12:16, 3 сентября 2025Россия

Объявлено о контроле России над половиной превращенного в крепость города под Харьковом

МО: ВС России контролируют почти половину территории Купянска под Харьковом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска под Харьковом. Об этом объявлено в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные уже находятся в центре города, а также в районах, где располагаются наиболее важные административные и промышленные постройки. Кроме того, присутствие ВС России подтверждено близ стадиона, телевышки и городской электроподстанции.

Отмечается, что в боях за Купянск участвуют военнослужащие группировки войск «Запад», бойцы продолжают операцию по взятию города.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что Купянск является пригородом Харькова, который превращен в логистический хаб по снабжению всей харьковской группировки Вооруженных сил Украины.

