МО: ВС России контролируют почти половину территории Купянска под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска под Харьковом. Об этом объявлено в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные уже находятся в центре города, а также в районах, где располагаются наиболее важные административные и промышленные постройки. Кроме того, присутствие ВС России подтверждено близ стадиона, телевышки и городской электроподстанции.

Отмечается, что в боях за Купянск участвуют военнослужащие группировки войск «Запад», бойцы продолжают операцию по взятию города.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что Купянск является пригородом Харькова, который превращен в логистический хаб по снабжению всей харьковской группировки Вооруженных сил Украины.