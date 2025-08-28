Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 28 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван срок перехода Купянска под контроль России

Полковник Матвийчук: Купянск будет взят в течение нескольких недель
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Купянск скоро вернется под контроль России, убежден военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он описал обстановку на направлении, а также назвал срок взятия города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России вошли в северную часть Купянска и практически взяли его в клещи.

Атака на Купянск ведется с весны, напомнил военный эксперт. Российская армия проделала большую подготовительную работу, отметил Матвийчук.

«Сегодня мы вошли в город и окружили его слева и справа, и самое главное — мы перерезали дорогу на Чугуев. Это пригород уже Харькова, который являлся логистическим хабом по снабжению этой всей группировки. Наши части защищают позиции в Купянске. Мы возвращаем город в свою юрисдикцию», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Превосходство в воздухе, в огневых силах и живой силе на этом направлении сохраняется на стороне России, обратил внимание эксперт. При таком раскладе, по его мнению, город вернется под юрисдикцию России в ближайшие несколько недель, а может, и в течение месяца.

До этого глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС России подошли к окраинам Купянска. По его словам, ВСУ подтянули к городу серьезные резервы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

    Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

    Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

    Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

    Россиянка обвинила соседку в колдовстве и поплатилась

    Назван срок перехода Купянска под контроль России

    В российском регионе захотели запретить вывески на иностранных языках

    Мать пропавшего российского пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

    Киркоров расплакался из-за потери домашнего любимца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости