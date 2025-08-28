«Взгляд»: ВС России вошли в северную часть Купянска

Вооруженные силы (ВС) России вошли в северную часть Купянска Харьковской области. Значение города проанализировала газета «Взгляд».

«Теперь единственная возможность выхода из города для ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») — прямо на юг, на разъезд и хутор Осиново, что приведет к большим потерям», — сказано в публикации.

Согласно изданию, взятие Купянска открывает дорогу на окружение Славянска и Краматорска с севера, а также усиление позиций в Харьковской области. Более того, Купянск — крупнейший логистический железнодорожный пункт региона.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные подошли к окраинам Купянска. По его словам, ВСУ подтянули к городу серьезные резервы.