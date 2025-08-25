Ганчев заявил, что карта Украины в Белом доме не отражает реальное положение дел

Выставленная в Белом доме на переговорах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского карта Украины не отражает реального положения дел. Об этом РИА Новости заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, представленная карта отражает лишь те победы, которые «они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением, и для того, чтобы как-то оправдать свои потери».

На самом деле все контрнаступления крайне быстро «погашаются» российскими подразделениями, пояснил он. «Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени», — добавил Ганчев.

Ранее Ганчев рассказал, что российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули в Купянск серьезные резервы.