12:10, 4 сентября 2025

Появились признаки сдачи Славянска украинскими войсками

«ВХ»: Власти Украины подготавливают Славянск к эвакуации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Украины подготавливают к эвакуации город Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Фиксируется все больше признаков подготовки города к эвакуации. Один из наиболее показательных сигналов — постепенная подготовка к вывозу Славянской железной дороги вместе с оставшимися локомотивами и персоналом», — пишет канал.

Отмечается, что под эвакуацию попадает почти вся железнодорожная инфраструктура, что говорит о восприятии Украиной обороны города как временной мере и о том, что Киев готовится к потере города.

Ранее сообщалось, что следующим шагом российских войск у Красноармейска может стать взятие под контроль дороги, ведущей в сторону Славянска и Краматорска.

