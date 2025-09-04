Путешествия
12:34, 4 сентября 2025

Путин по видеосвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

Путин по видеосвязи открыл новые объекты на Дальнем Востоке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, новый терминал воздушной гавани станет драйвером роста региона. Глава государства назвал объект хорошим и поздравил хабаровчан.

Запущенный терминал обладает пропускной способностью в 600 человек в час. Он может обслуживать до 1 миллиона пассажиров в год. В проект было вложено 6,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сделают беспилотным и снабдят искусственным интеллектом. Он будет способен разогнаться до 400 километров в час и получит название «Белый кречет».

