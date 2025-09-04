Путин по видеосвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

Путин по видеосвязи открыл новые объекты на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, новый терминал воздушной гавани станет драйвером роста региона. Глава государства назвал объект хорошим и поздравил хабаровчан.

Запущенный терминал обладает пропускной способностью в 600 человек в час. Он может обслуживать до 1 миллиона пассажиров в год. В проект было вложено 6,1 миллиарда рублей.

