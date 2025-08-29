Путешествия
12:06, 29 августа 2025
Путешествия

В России появится беспилотный поезд с искусственным интеллектом

РЖД: Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали сделают беспилотным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сделают беспилотным и снабдят искусственным интеллектом. О появлении такого состава в России рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", его слова передает РИА Новости.

Белозеров заметил, что сборка такого поезда начнется в ближайшие дни. Он будет способен разогнаться до 400 километров в час и получит название «Белый кречет». Первые два состава начнут ходить уже осенью 2027-го.

Ранее сообщалось, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали составит всего 2 часа 15 минут. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.

