13:55, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД предупредило, что мошенники требуют россиян установить любой мессенджер
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники добавили новый этап в схемы, которые они используют для обмана россиян. О новой уловке злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По словам специалистов ведомства, теперь мошенники, которые звонят россиянам и представляются сотрудниками различных официальных ведомств, под разными предлогами просят потенциальных жертв установить любой мессенджер с хорошим качеством связи. В МВД уточнили, что злоумышленники могут объяснять эту просьбу соображениями безопасности, удобства, оперативности или секретности.

«Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры», — заверили в ведомстве.

Ранее россиянам назвали самые небезопасные пароли. В случае, если в них содержится последовательность чисел или имя родственников, мошенники быстро смогут взломать аккаунт.

