Названы самые небезопасные пароли

Преподаватель Северин: Мошенники за несколько секунд подбирают простые пароли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christin Hume / Unsplash

Преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ имени Н.Э. Баумана Алексей Северин в беседе с RT назвал самые небезопасные пароли.

По его словам, если выбрать простые пароли для защиты персональных данных, такие как 123456 или имя родственника, то мошенники подберут их всего за несколько секунд. Он предупредил, что в настоящее время злоумышленниками применяется метод «грубой силы» — брутфорс, при котором они с помощью программы перебирают сотни тысяч паролей из словарей популярных комбинаций.

Северин посоветовал использовать для защиты менеджеры паролей. По его словам, эти программы хранят данные в зашифрованном виде под мастер-паролем и генерируют сложные комбинации с помощью случайных чисел.

