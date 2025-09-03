Силовые структуры
Мошенники обманули российскую пенсионерку от имени оперного певца

В Петербурге мошенники обманули пенсионерку от имени певца Йонаса Кауфмана
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Йонас Кауфман

Йонас Кауфман. Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пенсионерку от имени немецкого оперного певца Йонаса Кауфмана. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 27 августа 69-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и представился певцом Йонасом Кауфманом. Он сообщил, что отправил ей кейс с деньгами в размере 400 тысяч евро, но для получения посылки необходимо оплатить таможенную пошлину в размере 188 350 рублей. Пострадавшая перевела через банкомат необходимую сумму.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что пострадала от действий мошенников, и обратилась в отдел полиции с заявлением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули российскую школьницу на восемь миллионов рублей.

