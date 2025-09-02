Силовые структуры
18:39, 2 сентября 2025Силовые структуры

Аферисты обманули российскую школьницу на восемь миллионов рублей

В Москве задержали мошенника, обманувшего девочку на 8 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: The Good Brigade / Getty Images

В Москве задержали мошенника, обманувшего девочку на восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года несовершеннолетней жительнице города позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили пострадавшей, что ее родители могут быть привлечены к уголовной ответственности, а их деньги — похищены. Чтобы избежать этого, девушка передала лично и перевела на счета злоумышленников более восьми миллионов рублей.

Слаженная работа следователей СК и сотрудников правоохранительных органов позволила задержать одного из участников преступной группы. В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты технические устройства, а также большое количество сим-карт различных операторов, с помощью которых были свершены преступные действия.

Устанавливаются владельцы счетов, на которые переводили похищенные деньги, а также другие причастные к преступлению.

Ранее сообщалось, что выманивший миллионы у российского пенсионера лжегубернатор попался.

