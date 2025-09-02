Выманивший миллионы у российского пенсионера лже-губернатор попался

В Петербурге полиция задержала лже-Беглова, обманувшего пенсионера на 20 млн

В Санкт-Петербурге полиция задержала мошенника, который под видом губернатора города Александра Беглова выманил у 84-летнего пенсионера 20 миллионов рублей. Об этом пишет Neva.Today.

Им оказался 27-летний уроженец Южно-Сахалинска. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Как стало известно Neva.Today, в четверг, 28 августа, сотрудники полиции получили сообщение от 84-летнего пенсионера из Парголово, ставшего жертвой аферистов. Мужчина отдал мошеннику, притворившемуся губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, 20 миллионов рублей.

