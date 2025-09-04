Силовые структуры
Судьбу пропавшего 24 года назад ребенка выяснили в российском регионе

В Ивановской области нашли останки ребенка, пропавшего 24 года назад
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ивановской области полиция нашла останки ребенка, пропавшего 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мальчик пропал в августе 2001 года. Последний раз его видели во дворе дома в городе Гаврилов Посад. Отыскать ребенка не смогли. Теперь же в районе исчезновения несовершеннолетнего был найден череп. Генетическое исследование установило, что он принадлежит пропавшему мальчику.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре избили трехмесячного ребенка. Возбуждено уголовное дело, отец мальчика задержан.

