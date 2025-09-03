Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 3 сентября 2025Силовые структуры

Трехмесячного ребенка избили по голове в российском регионе

В Югре СК возбудил дело по факту избиения трехмесячного ребенка по голове
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело по факту избиения трехмесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему») УК РФ. По предварительным данным, 30 августа 44-летний житель Когалыма, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на плачь сына и ударил его по голове. Ребенок получил тяжкие травмы, ему потребовалась госпитализация.

Следствие просит суд избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали мужчину, отобравшего у ребенка сумку с миллионом рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пилот спас 167 пассажиров, посадив самолет в поле, и стал фигурантом уголовного дела. В чем его обвинили?

    Продажи новых легковушек в России перешли к росту

    Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

    Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

    Путин и Ким Чен Ын обнялись

    Раскрыта неожиданная польза лишнего веса

    Раскрыт показатель младенческой смертности в России

    Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret

    В России определили регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости