Россиянин напал на ребенка и отобрал у него сумку с миллионом рублей

В Новосибирске задержали мужчину, отобравшего у ребенка сумку с миллионом рублей
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Новосибирске полиция задержала 23-летнего мужчину, напавшего на несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, у дома на улицы Татьяны Снежиной неизвестный пристал к ребенку и отобрал у него деньги. Сумку с миллионом рублей 12-летнему мальчику передал дядя, попросив отнести домой, уточняет РИА Новости. Однако подозреваемый узнал о содержимом сумки и напал на несовершеннолетнего.

Возбуждено дело по части 4 статьи 262 («Разбой») УК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ульяновске извращенец напал с канцелярским ножом на девушку на пляже.

