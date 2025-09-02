Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 2 сентября 2025Силовые структуры

Извращенец напал с канцелярским ножом на девушку на российском пляже

В Ульяновске 50-летний мужчина попытался изнасиловать девушку на пляже
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СКР по Ульяновской области

В Ульяновске суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать девушку на пляже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, потерпевшая шла по дороге на Центральный пляж по улице Набережная реки Волга. К ней подошел обвиняемый с канцелярским ножом и попытался надругаться. Девушка смогла оказать сопротивление и привлечь внимание окружающих. Тогда извращенец сбежал.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Оно уже передано в суд, мужчине грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Москве приговорили к 1,5 года лишения свободы условно учителя математики, вымогавшего у девушек интимные фото и затем шантажировавшего их этими снимками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Финляндии заявил о «победе» страны в войне с СССР

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    Конкурент Сафонова перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити»

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Коллекторов обвинили в угрозах семье бойца СВО из-за микрокредита в девять тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости