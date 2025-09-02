Извращенец напал с канцелярским ножом на девушку на российском пляже

В Ульяновске 50-летний мужчина попытался изнасиловать девушку на пляже

В Ульяновске суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать девушку на пляже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, потерпевшая шла по дороге на Центральный пляж по улице Набережная реки Волга. К ней подошел обвиняемый с канцелярским ножом и попытался надругаться. Девушка смогла оказать сопротивление и привлечь внимание окружающих. Тогда извращенец сбежал.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Оно уже передано в суд, мужчине грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Москве приговорили к 1,5 года лишения свободы условно учителя математики, вымогавшего у девушек интимные фото и затем шантажировавшего их этими снимками.