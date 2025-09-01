Силовые структуры
Учитель московской школы шантажировал девушек интимными снимками

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Москве приговорили к 1,5 года лишения свободы условно учителя математики, вымогавшего у девушек интимные фото и затем шантажировавшего их этими снимками. Об этом сообщает ТАСС.

В начале 2024 года сотрудник элитной частной школы создал фейковые аккаунты на сайте знакомств. Он общался с девушкой, выманил у нее откровенные снимки и стал угрожать, что отправит их ее друзьям. За сохранение кадров мужчина хотел получить 10 тысяч рублей. Потерпевшая заплатила.

Отмечается, что ранее учителя уже судили за аналогичное преступление. Тогда жертвами стали две девушки. В 2023 году осужденный вышел из колонии, жил с подругой и ее детьми.

Ранее популярную российскую блогершу Валю Карнавал шантажировали откровенными фотографиями. По словам блогерши, это произошло около восьми месяцев назад в одном из тренажерных залов в центре Москвы.

