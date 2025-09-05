Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:16, 5 сентября 2025Ценности

Российская стилистка назвала необычные тренды в одежде на осень

Стилист Любовь Орлова назвала мех и кружева на одежде трендами осени
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Основатель FashionTech-платформы FRWF, автор Telegram-канала «From Russia With Fashion, российская стилистка Любовь Орлова назвала необычные тренды в одежде на осень 2025 года. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в моде окажутся платья свободного кроя и с элементами бохо в богемном стиле, которые перекликаются с модной 1970-х и 2010-х годов. Кроме того, популярны будут кожаные плащи, вещи с объемными плечами и предметы гардероба с кружевом и мехом.

«Мех возвращается не только в формате классических шуб, но и как стилистический акцент: короткие воротники, меховые вставки на куртках, болеро. Это отличный способ добавить образу фактуры, даже если вы просто в джинсах и трикотаже», — указала собеседница издания.

Ранее в сентябре звездная стилистка и имидж-консультант Дженни Ли назвала самую модную обувь на осень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости