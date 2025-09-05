Российская стилистка назвала необычные тренды в одежде на осень

Стилист Любовь Орлова назвала мех и кружева на одежде трендами осени

Основатель FashionTech-платформы FRWF, автор Telegram-канала «From Russia With Fashion, российская стилистка Любовь Орлова назвала необычные тренды в одежде на осень 2025 года. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в моде окажутся платья свободного кроя и с элементами бохо в богемном стиле, которые перекликаются с модной 1970-х и 2010-х годов. Кроме того, популярны будут кожаные плащи, вещи с объемными плечами и предметы гардероба с кружевом и мехом.

«Мех возвращается не только в формате классических шуб, но и как стилистический акцент: короткие воротники, меховые вставки на куртках, болеро. Это отличный способ добавить образу фактуры, даже если вы просто в джинсах и трикотаже», — указала собеседница издания.

