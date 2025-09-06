Данные о преступлениях нацистов на территории Донбасса рассекретили

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов на территории Донбасса

ФСБ России рассекретила архивы, которые содержат данные о зафиксированных преступлениях нацистов на территории оккупированного Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в ДНР Денис Чернобай, передает РИА Новости.

«Документы касаются абсолютно разных тем, периода оккупации, о том, какие концлагеря находились у нас на территории Донбасса (…) фотографии захоронений, подтверждающие те зверства, которые творили оккупанты на территории Донбасса с 1941 по 1943 год», — сказал он.

Также рассекреченные архивы содержат протоколы допроса коллаборационистов, сотрудничавших с нацистскими оккупантами.

В апреле стало известно, что ФСБ рассекретила архивные документы о медицинских экспериментах, которые нацисты проводили над советскими гражданами во время оккупации Крыма.