Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:54, 6 сентября 2025Силовые структуры

Данные о преступлениях нацистов на территории Донбасса рассекретили

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов на территории Донбасса
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Семен Альперин / РИА Новости

ФСБ России рассекретила архивы, которые содержат данные о зафиксированных преступлениях нацистов на территории оккупированного Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в ДНР Денис Чернобай, передает РИА Новости.

«Документы касаются абсолютно разных тем, периода оккупации, о том, какие концлагеря находились у нас на территории Донбасса (…) фотографии захоронений, подтверждающие те зверства, которые творили оккупанты на территории Донбасса с 1941 по 1943 год», — сказал он.

Также рассекреченные архивы содержат протоколы допроса коллаборационистов, сотрудничавших с нацистскими оккупантами.

В апреле стало известно, что ФСБ рассекретила архивные документы о медицинских экспериментах, которые нацисты проводили над советскими гражданами во время оккупации Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего игрока «Зенита» пригрозили лишить российского паспорта за высказывания об СВО. В ответ футболист написал открытое письмо

    Буксир с баржами снес рыбацкую лодку в российском регионе

    Стали известны последствия ночных беспорядков в Сербии

    Данные о преступлениях нацистов на территории Донбасса рассекретили

    Прокурор из Петербурга насмерть сбил 15-летнюю школьницу

    Продюсер назвал самого богатого артиста России

    Стало известно об оказании помощи только мужчинам после землетрясения в Афганистане

    В Австралии акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега

    Правительство России разработало правила ограничения платных мест в вузах

    Тренер сборной Италии дал пощечины футболистам в перерыве матча с Эстонией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости