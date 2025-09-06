Ценности
20:56, 6 сентября 2025

Долина раскрыла помогающий ей худеть секретный бутерброд

Певица Лариса Долина призналась, что иногда съедает бутерброд с сыром перед сном
Ольга Коровина

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина раскрыла свой вес и назвала главное секретное блюдо своей диеты. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Народная артистка России сообщила, что сейчас ее вес составляет 56,5 килограмм. При этом, по словам Долиной, она раз в год сдает анализ крови на 120 компонентов, показывающий, какие продукты ей не стоит употреблять. Например, 69-летняя звезда не принимает в пищу молочные и кисломолочные продукты, «морских гадов», некоторые виды фруктов, томаты, мед и многое другое.

«Главный продукт в моей жизни — лимон, каждое утро пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока», — поделилась певица.

Также она не ест после 14:00, но иногда делает послабления после вечерних выступлений — съедает кусочек черного бородинского хлеба с сыром, после чего ложится спать. Впрочем, в таких случаях она отказывается от завтрака.

Ранее стало известно, что певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла свой вес после похудения и пластики. 38-летняя знаменитость посетила премию RU TV в белом облегающем платье с открытыми плечами, продемонстрировав подтянутую фигуру.

