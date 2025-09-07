Россиянам рассказали о способе выявления номера мошенника

Пожарская: Вызов с номера, начинающегося не с кода «+7» может быть мошенническим

Любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим. Для того чтобы узнать страну, с которой поступают звонки, нужно использовать поисковые системы или справочные сервисы. О таком способе выявления рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, передает ТАСС.

Специалист пояснила, что большинство россиян не владеют информацией об особенностях и нюансах международных телефонных соединений.

Подняв трубку от неизвестного мобильного номера и услышав, что звонит представитель правоохранительных органов, социальных служб, сотрудник банка или страховой компании, специалист службы поддержки портала госуслуг, люди продолжают разговор и попадаются в ловушку мошенников, отметила эксперт.

Многие не помнят, что любая коммуникация с гражданами или клиентами осуществляется только с официальных номеров, подчеркнула Пожарская.

Ранее МВД предупредило граждан России о новой фейковой рассылке якобы от Пенсионного фонда.