Россиян предупредили о новой фейковой рассылке

МВД предупредило россиян о новой фейковой рассылке якобы от Пенсионного фонда

Мошенники рассылают пенсионерам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram.

«Вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание», — говорится в сообщении. Злоумышленники также сообщают якобы об увеличении пенсии на 30 процентов, которое можно получить с помощью одной справки. «Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», — говорится в рассылке мошенников. Сообщение сопровождается приглашением вступить в отдельный канал.

Ведомство подчеркнуло, что данная рассылка является мошеннической и направлена против пенсионеров.

Пенсионного фонда больше не существует — вместо него с января 2023 года работает Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 миллиарда рублей из-за мошенников. Сумма ущерба составляет от 30 тысяч до 20 миллионов рублей, при этом чаще всего злоумышленники получают крупные средства — от пяти миллионов рублей.