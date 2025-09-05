Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:39, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой фейковой рассылке

МВД предупредило россиян о новой фейковой рассылке якобы от Пенсионного фонда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Мошенники рассылают пенсионерам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram.

«Вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание», — говорится в сообщении. Злоумышленники также сообщают якобы об увеличении пенсии на 30 процентов, которое можно получить с помощью одной справки. «Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», — говорится в рассылке мошенников. Сообщение сопровождается приглашением вступить в отдельный канал.

Ведомство подчеркнуло, что данная рассылка является мошеннической и направлена против пенсионеров.

Пенсионного фонда больше не существует — вместо него с января 2023 года работает Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 миллиарда рублей из-за мошенников. Сумма ущерба составляет от 30 тысяч до 20 миллионов рублей, при этом чаще всего злоумышленники получают крупные средства — от пяти миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Новые ограничения для российских дачников объяснили

    Роналду оттолкнул попытавшегося сфотографироваться с ним фаната в Ереване

    Политолог высказался о возможности Зеленского приехать в Москву

    Европу обвинили в обмане Украины

    Сийярто резко ответил Зеленскому по поводу вступления Украины в ЕС

    Россиян предупредили о новой фейковой рассылке

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

    Украденный помощником Гитлера шедевр пропал при загадочных обстоятельствах. Как его не могли найти почти сто лет и вновь потеряли?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости