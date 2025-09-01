Богатство российских пенсионеров объяснили

Бизнесмен Остудин: Многие российские пенсионеры имеют миллионы на счетах

Миф о бедности российских пенсионеров не соответствует действительности, так как многие пожилые люди хранят на счетах миллионы рублей. О том, откуда у пенсионеров большие суммы, рассказал бизнесмен, владелец банка и страховой компании Ярослав Остудин в беседе с «Газетой.Ru».

В 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 миллиарда рублей из-за мошенников. Сумма ущерба составляет от 30 тысяч до 20 миллионов рублей, при этом чаще всего злоумышленники получают крупные средства — от пяти миллионов рублей.

«Существует стереотип, что пенсионеры — это россияне, живущие за чертой бедности, а в Москве живут богатые пенсионеры, поэтому так и резонируют заголовки в прессе», — отметил Остудин. По словам эксперта, в столице и других крупных городах пожилые люди нередко получают доход 100-150 тысяч в месяц. Сумма складывается из пенсии, подработки, аренды и процентов по вкладам. Кроме того, многие имеют накопления.

Остудин отметил, что средний вклад пенсионера в банке составляет около 500 тысяч рублей, однако в мегаполисах сумма часто выше. У многих клиентов старше 65 лет на счету хранится по два-три миллиона. «Кто-то продал дачу, кто-то копил 20 лет, кто-то вложился в квартиру еще в нулевые», — объяснил эксперт.

