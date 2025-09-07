В России оценили ход сражений под Купянском

Военблогер Подоляка: Россия взяла под контроль только окраины Купянска

Вооруженные силы России к настоящему времени сумели взять под контроль только окраины города Купянска, имеющего стратегически важное значение для дальнейшего продвижения в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Говорить о контроле над большей частью вышеуказанного населенного пункта пока преждевременно, уточнил он. В то же время российские военные сейчас стремятся продвинуться вглубь города. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают значительное сопротивление, что мешает войскам группировки «Запад» добиться перелома ситуации в этом районе.

Подразделения ВСУ, отметил военблогер, оказывают поддержку раненым украинским солдатам. Для их эвакуации в Купянск пребывают в том числе американские «Хамви» (общевойсковые автомобили повышенной проходимости). В настоящее время ВСУ контролируют различные городские районы. Говорить о полноценном контроле над городом рано, резюмировал Подоляка.

Ранее в ВСУ заявили о проникновении диверсионно-разведывательных групп российских войск на северные окраины Купянска. На этом фоне оборона города стала испытывать системные проблемы. Офицер ВСУ с позывным Алекс посетовал на «фактическое отсутствие» подготовки к защите этого населенного пункта. В этом плане оборона Купянска столкнулась с теми же проблемами, что и защита Покровска. Различные ДРГ продолжают беспрепятственно входить на городскую территорию, заключил украинский военный.