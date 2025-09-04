В ВСУ заявили о проникновении ДРГ в Купянск и проблемах в обороне города

Офицер ВСУ с позывным Алекс: ДРГ ВС РФ проникли на северные окраины Купянска

Диверсионно-разведывательный группы (ДРГ) российских войск проникли на северные окраины Купянска, поскольку оборона города испытывает системные проблемы. Об этом рассказал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На северных окраинах Купянска действительно есть активность вражеских ДРГ. (...) Мы вновь наблюдаем те же самые проблемы с планированием и подготовкой города к обороне, а точнее фактически отсутствие всех этих процессов», — заявил военный.

Он добавил, что оборона Купянска испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск), и отметил, что российские ДРГ продолжают проникать в город беспрепятственно.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска уже взяли под контроль половину Купянска. Военные уже находятся в центре города, а также в районах, где располагаются наиболее важные административные и промышленные постройки.