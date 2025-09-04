Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 4 сентября 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о проникновении ДРГ в Купянск и проблемах в обороне города

Офицер ВСУ с позывным Алекс: ДРГ ВС РФ проникли на северные окраины Купянска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Диверсионно-разведывательный группы (ДРГ) российских войск проникли на северные окраины Купянска, поскольку оборона города испытывает системные проблемы. Об этом рассказал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На северных окраинах Купянска действительно есть активность вражеских ДРГ. (...) Мы вновь наблюдаем те же самые проблемы с планированием и подготовкой города к обороне, а точнее фактически отсутствие всех этих процессов», — заявил военный.

Он добавил, что оборона Купянска испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск), и отметил, что российские ДРГ продолжают проникать в город беспрепятственно.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска уже взяли под контроль половину Купянска. Военные уже находятся в центре города, а также в районах, где располагаются наиболее важные административные и промышленные постройки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

    Турист выпил пиво на могиле в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей

    Налоговики стали активно проверять доходы некоторых россиян

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости