Бэнкси пригрозили тюрьмой и раскрытием личности за скандальный рисунок в Британии

Бэнкси грозит тюрьма и раскрытие личности за скандальный рисунок в Британии

Анонимному уличному художнику Бэнкси грозит раскрытие личности и до 10 лет тюрьмы за скандальный рисунок на стене Королевского суда в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph.

На рисунке изображен судья в мантии и парике, который избивает лежащего на земле человека. Работу художника быстро закрыли металлическими листами и взяли под охрану. Британская полиция сообщила, что граффити будет ликвидировано, так как здание Королевского суда является памятником, который должен «сохранять свой первоначальный облик».

В полицию также поступило сообщение о причинении вреда имуществу, начато расследование. Если дело дойдет до суда, личность Бэнкси может быть раскрыта. Также ему грозит до 10 лет тюрьмы в случае, если сумму ущерба оценят в пять тысяч фунтов стерлингов или выше.

