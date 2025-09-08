Бывший СССР
На Украине призвали запасаться пауэрбанками и фонариками

Глава энергокомпании посоветовал украинцам запастись пауэрбанками и фонариками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцам рекомендовали запасаться пауэрбанками и фонариками. Такой совет дал гендиректор Yasno Сергей Коваленко, передает «Страна.ua».

Он отметил, что «никто не знает», что будет осенью, и указал на отсутствие особого оптимизма. В связи с этим он рекомендовал населению и бизнесу быть готовыми к различным сценариям. Коваленко призвал украинцев следить, чтобы электронные устройства имели полный заряд, а бизнесу проверить генераторы и другие резервные источники питания.

Ранее сообщалось, что жители Украины на фоне проблем с электричеством могут быть оштрафованы за пользование слишком шумных генераторов.

