ВС России нанесли массированный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по энергетической системе Украины. Об этом сообщило министерство энергетики республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации на Киевской области», — сказано в публикации.

Российские войска нанесли удар по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). По словам представителей ведомства, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что в области и некоторых районах города начались проблемы с электроснабжением.

18 августа Будапешт обвинил Киев в ударах по нефтяной инфраструктуре, из-за которых произошла остановка поставок нефти. 22 августа Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар поударили нефтепроводу «Дружба».