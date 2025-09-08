В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены. Что об этом известно и чем грозит канцлеру?

WDR: В Германии были проведены незаконные обыски из-за граффити против Мерца

В Германии разгорелся скандал из-за незаконных обысков у несовершеннолетней активистки Социал-демократической партии (СДПГ), подозреваемой в создании оскорбительных граффити против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Детали дела раскрыла телерадиокомпания WDR.

Почему в доме 17-летней девушки провели обыск?

Обыски в доме активистки молодежного отделения СДПГ Нелы Крушински были проведены в апреле. Поводом стали оскорбительные граффити против Мерца, якобы нарисованные девушкой в конце января в городе Менден перед предвыборным мероприятием с участием будущего канцлера. Следователи изъяли у активистки мобильный телефон, ноутбук и несколько блокнотов. Крушински отрицает свою причастность к произошедшему.

«Я не могла себе представить, что кто-то мог каким-то образом приехать за мной [с обысками]. Потому что я просто не имела к этому никакого отношения», — отметила девушка.

Надпись "Уходи, Фашо-Фриц" в Мендене, оставленная в ночь перед предвыборным выступлением кандидата в канцлеры Фридриха Мерца . Фото: Christoph Reichwein /dpa / Globallookpress.com

Почему обыск был незаконным?

По данным WDR, против 17-летней девушки не было представлено ни одного серьезного свидетельства. Основанием для обысков в ее доме стало «туманное» заявление свидетельницы и анонимная записка, полученная полицией. Свидетельница сообщила, что ночью якобы видела мужчину и женщину около места событий, однако суд счел это заявление не соответствующим действительности. В свою очередь, полученная полицией записка содержала просьбу «разыскать» двух человек, а именно Крушински и ее знакомого. Дополнительной информации в анонимной наводке не было.

Полицейский рейд в Германии. Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Еще одной подозрительной деталью в деле стал тот факт, что ордер на обыск был подписан судьей, находившимся на испытательном сроке и не имевшим соответствующих полномочий. Впоследствии ордер был признан недействительным.

Кроме того, для проведения обысков в помещении прокуратура должна была подать ходатайство, однако этого не произошло. По данным WDR, вместо этого полиция «предложила» суду провести обыск, сославшись на согласие прокуратуры. Позднее судья признался, что вовсе не контактировал в прокуратурой.

При чем здесь жена Мерца?

На предвыборное мероприятие в Вендене, перед которым появились оскорбительные граффити, Мерц прибыл со своей супругой. WDR обратила внимание на тот факт, что жена политика Шарлотта Мерц занимает должность председательствующего судьи в окружном суде Арнсберга, одобрившем проведение обыска у Крушински. В беседе с WDR Шарлотта Мерц заявила, что не была осведомлена об ордере и не оказывала никакого влияния на это дело.

По словам профессора уголовного права Дюссельдорфского университета Тилля Циммерманна, полученная полицией анонимная записка может быть «чистым доносом». Он также назвал ордер на обыск несоразмерным решением, особенно в отношении несовершеннолетнего и в контексте такого незначительного правонарушения, как граффити.

Кому выгодно произошедшее?

WDR передает слова председателя отделения СДПГ в Мендене Мирко Крушински, отца активистки, подозреваемой в рисовании оскорбительных граффити. Он отметил, что блок ХДС/ХСС мог воспользоваться появлением граффити в своих целях, так как тогда был «разгар избирательной кампании».

«ХДС очень быстро воспользовалась ситуацией (...) в своих интересах. Если главный козел отпущения окажется где-то в рядах СДПГ, то история, конечно, идеальна», — отметил Крушински.

Известно, что правительство Мерца теряло поддержку и до скандала вокруг обысков. В начале сентября издание Bild опубликовало результаты опроса, согласно которым 59 процентов немцев недовольны работой Мерца на посту канцлера, а 62 процента — политикой его правительства.

Правительство Фридриха Мерца имеет дефицит общественной поддержки, и его команда болезненно воспринимает любые проявления критики Артем Соколов Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО

С какими последствиями столкнется Мерц из-за этого скандала?

В комментарии для «Ленты.ру» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов отмечает, что Мерц и его соратники из блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), уже конфликтующие с такой партией, как Альтернатива для Германии (АдГ), теперь могут вступить в конфликт и с другими политическими силами.

Эмоциональные проявления критики в адрес действующего канцлера и правительства в целом вызваны в том числе ограниченным пространством для дискуссии по актуальным проблемам немецкого общества Артем Соколов Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО