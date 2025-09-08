В российском городе мать и сын участвовали в группировке по обману пенсионеров

В Петербурге мать и сын помогли аферистам обмануть блокадницу и 5 пенсионеров

В Ленинградской области мать и сын участвовали в группировке аферистов по обману пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Теперь 21-летний ранее судимый местный житель и его 46-летняя мама проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ. Молодой человек арестован, а его мама находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб от действий задержанных составил 2,8 миллиона рублей. Их жертвами стала 86-летняя блокадница и еще пять пенсионеров.

По версии следствия, мошенники, представляясь сотрудниками банка, убеждали пожилых людей, что их сбережения в опасности, и просили перевести деньги на «безопасный счет» через курьеров. Как правило, деньги у пенсионеров забирал молодой человек и отдавал своей матери, которая переводила их кураторам или передавала другой неустановленной соучастнице схемы. Однажды в роли посыльной выступила сама задержанная. За каждую аферу мать и сын получали пять тысяч рублей и около 0,02 процента от похищенных у потерпевших сумм.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мошенника, который под видом губернатора города Александра Беглова выманил у 84-летнего пенсионера 20 миллионов рублей.