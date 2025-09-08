В российском приграничье заметили поселившихся на кладбище и жгущих костры неизвестных

На Никитском кладбище в Курске заметили поселившихся на кладбище неизвестных

Жители Курска заметили на Никитском кладбище в Центральном округе города неизвестных, которые, по их утверждению, поселились там и жгут костры. Об этом сообщило издание «Секунда».

«На Никитском кладбище кто-то живет, обогреваются костром, сушат белье, по центральной аллее до памятника Семенову, оттуда уже их слышно», — приводятся слова одного из местных жителей.

Еще месяц назад, как утверждается, такого на кладбище не было. Жители призвали разобраться с ситуацией до того, как наступили холода. Подрядная организация, согласно сообщению комитета городского хозяйства, уже выдала задание на проведение уборки на кладбище.

В июле врио губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился состоянием Никитского кладбища. Он рассказал, что места захоронения завалены мусором, а многие кресты и надгробия повреждены.