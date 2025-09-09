Силовые структуры
12:59, 9 сентября 2025Силовые структуры

Найдены причастные к поджогам на Северной железной дороге в России

СК: Двое подростков арестованы за диверсии на железной дороге в Архангельске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Правоохранительные органы вышли на поджигателей, повредивших релейные шкафы на Северной железной дороге в Архангельской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Ими оказались двое несовершеннолетних приятелей. Им предъявлено обвинение в совершении диверсии на железнодорожной станции Коноша-1 в августе. С санкции суда подростки арестованы. В ведомстве предоставили оперативное видео с их задержанием.

На кадрах видны спецназовцы, которые ведут подростка к следователю. Задержанный рассказывает, как выполнил задание от куратора.

По версии следствия, вечером 4 августа представитель украинских спецслужб связался с 16-летним школьником и убедил его за деньги повредить железнодорожное оборудование. Юноша позвал товарища, и они вместе выполнили поручение куратора, а затем попросили у него гонорар, однако их обманули.

Сотрудники ФСБ и МВД искали скрывшихся с места преступления диверсантов, им удалось установить их личности и местонахождение.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который по заданию спецслужб Украины попытался оставить весь Усинск без мобильной связи.

    Все новости