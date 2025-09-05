Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 5 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин пытался оставить свой город без сотовой связи

Житель Усинска поджег вышку по заданию СБУ, чтобы оставить город без связи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины (СБУ) попытался оставить весь Усинск без мобильной связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ России по Коми.

По данным ведомства, в июле 23-летний житель города поджег вышку сотового оператора, чтобы прекратить его работу. Повреждения оказались не такими серьезными, так что связь в городе сохранила свою работу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за покушение на диверсию и приготовление к теракту. Он во всем сознался.

По словам молодого человека, предложение поджечь вышку поступило ему в мессенджере Telegram. Оказалось, что ранее он уже выполнял другую работу для СБУ — снимал здания железнодорожного вокзала в расчете на последующий поджог. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы ученого-изобретателя Дмитрия Скопина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в интернете оправдывал вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

    Российского «Курьера» вооружили лазером

    Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

    Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

    Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

    В Москву снова вернется лето

    Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

    Европу предупредили об ужасающем системном шоке

    Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости