Житель Усинска поджег вышку по заданию СБУ, чтобы оставить город без связи

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины (СБУ) попытался оставить весь Усинск без мобильной связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ России по Коми.

По данным ведомства, в июле 23-летний житель города поджег вышку сотового оператора, чтобы прекратить его работу. Повреждения оказались не такими серьезными, так что связь в городе сохранила свою работу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за покушение на диверсию и приготовление к теракту. Он во всем сознался.

По словам молодого человека, предложение поджечь вышку поступило ему в мессенджере Telegram. Оказалось, что ранее он уже выполнял другую работу для СБУ — снимал здания железнодорожного вокзала в расчете на последующий поджог. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы ученого-изобретателя Дмитрия Скопина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в интернете оправдывал вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.