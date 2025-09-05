Силовые структуры
Оправдывавший терроризм в России ученый получил реальный срок

Суд дал 3 года ученому Скопину за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы ученого-изобретателя Дмитрия Скопина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в интернете оправдывал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»). На суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Назначенные три года Скопин проведет в колонии общего режима. Ему также запретили администрировать сайты сроком на два года.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд увеличил срок заключенному за оправдание теракта в школе Беслана и другие преступления.

