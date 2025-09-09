Готовившие на Вечном огне в российском регионе «повара» попали под следствие

В Челябинской области возбудили дело в отношении вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 354 («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причастных к преступлению пока устанавливают.

Ранее стало известно, что в селе Долгодеревенское «повара» приготовили на звезде, где горит Вечный огонь, яичницу. Произошедшее заметили сотрудники администрации.