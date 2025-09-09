Силовые структуры
12:51, 9 сентября 2025Силовые структуры

Готовившие на Вечном огне в российском регионе «повара» попали под следствие

На Урале возбудили дело в отношении вандалов, готовивших яичницу на Вечном огне
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Челябинской области возбудили дело в отношении вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 354 («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причастных к преступлению пока устанавливают.

Ранее стало известно, что в селе Долгодеревенское «повара» приготовили на звезде, где горит Вечный огонь, яичницу. Произошедшее заметили сотрудники администрации.

