Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:03, 9 сентября 2025Россия

Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне перед праздниками

Роструд: Перед праздниками должен быть сокращенный на час рабочий день
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В России продолжительность рабочего дня перед праздниками у сотрудников должна быть сокращена на один час. Это должно быть вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из письма Роструда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — говорится в документе.

Там подчеркивается, что в случае невозможности сокращения рабочего дня, часовую переработку перед началом праздников работнику необходимо компенсировать. Если же длительность смены меньше часа, сотрудник должен не выходить на работу.

Следующие длинные выходные россиян ждут в ноябре. Тогда первая рабочая неделя будет трехдневной в честь Дня народного единства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Рогов рассказал о переходе под контроль ВС России села в Запорожской области

    Врач рассказала о малоизвестном и эффективном способе контрацепции

    Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне перед праздниками

    Кадыров назвал число погибших при ударе «возмездия» по Генштабу ВСУ

    У россиян остался месяц на выбор формы получения льгот

    Ким Кардашьян показала фото в прозрачном платье

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости