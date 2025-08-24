Экономика
03:02, 24 августа 2025

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе осенью

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября
Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России о переносе выходных в 2025 году.

В документе уточняется, что россияне будут отдыхать в понедельник, 3 ноября, и во вторник, 4 ноября. А после — 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье). Остальные дни станут рабочими.

При этом предшествующая этому рабочая неделя будет шестидневной. 4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Добавленный к нему выходной в понедельник перенесли с субботы — 1 ноября.

Ранее россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году. Отмечается, что в следующем году их не будет. При этом длинные выходные останутся.

    Все новости