Врач рассказала о малоизвестном и эффективном способе контрацепции

Гинеколог Ярмолинская заявила о высокой эффективности контрацептивного пластыря

Большинство россиянок не знают о таком способе контрацепции, как трансдермальный пластырь, свидетельствуют результаты опроса компании «Гедеон Рихтер». Вместе с тем этот малоизвестный способ контрацепции является одним из наиболее эффективных и удобных. Об этом заявила врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Мария Ярмолинская, передает корреспондент «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Гедеон Рихтер», 68,2 процента российских женщин не знают о существовании такого способа контрацепции, как трансдермальный пластырь. Лишь 26,5 процента опрошенных заявили, что слышали о нем, еще 5,2 процента затруднились ответить. В эффективности пластыря против нежелательной беременности усомнились 30,1 процента респонденток. Уже используют пластырь лишь 7,2 процента опрошенных, однако каждая вторая респондентка (52,8 процента) готова попробовать трансдермальные системы для предохранения. Опрос проводился на базе онлайн-панели «Анкетолог» в мае-июне 2025 года.

По словам Ярмолинской, по эффективности трансдермальный пластырь ничуть не уступает комбинированным оральным контрацептивам (КОК). Как и КОК, пластырь содержит синтетические аналоги женских гормонов эстрогенов и прогестогенов — этинилэстрадиол и норэлгестромин. Благодаря трансдермальному способу доставки вещества, они поступают сразу в кровоток, минуя ЖКТ, что обеспечивает постоянную концентрацию гормонов на печень и снижает нагрузку на печень. «Поэтому в отличие от тех пиковых выбросов, которые происходят при пероральном способе применения, здесь достаточно плоский тип кривой, а стабильная концентрация всегда является приоритетом», — отметила Ярмолинская.

Попадая в кровь, этинилэстрадиол и норэлгестромин подавляют овуляцию и оплодотворение не наступает.

Эффективность трансдермального контрацептивного пластыря по индексу Перля составляет 0,4-0,9. Для КОК этот показатель — 0,1-0,9. Однако, как отметила Ярмолинская, на практике пластырь не менее эффективен. Это связано с так называемым эффектом забывчивости — КОК необходимо принимать в соответствии с графиком ежедневно, и если женщина забыла вовремя принять таблетку, то у нее есть лишь 12 часов, чтобы сделать это, иначе контрацептивный эффект будет снижен.

В случае с пластырем женщине не нужно вспоминать о приеме контрацептива каждый день — менять его нужно раз в неделю в определенный день. И если она этого не сделает, то контрацептивный эффект будет сохраняться до 48 часов, что существенно снижает риск нежелательной беременности. Так, с учетом эффекта забывчивости индекс Перля контрацептивного пластыря составит 1,24, а КОК — всего 2,18.

Ключевое преимущество трансдермальных систем в том, что мы практически не зависим от внешних условий Мария Ярмолинская гинеколог

Ярмолинская посоветовала клеить новый пластырь каждый раз в новое место — например, на ягодицу, плечо или нижнюю часть живота. Главное — не клеить его на молочную железу, предупредила врач. «Применяем три пластыря подряд и меняем каждую неделю», — уточнила она. После трех недель использования в соответствии с инструкцией необходимо делать семидневный перерыв, однако в целях профилактики таких забоеваний, как эндометриоз, миома матки и гиперплазия эндометрия, Ярмолинская рекомендует сократить этот срок и клеить новый пластырь уже на пятый день.

Кроме того, пластырь позволяет управлять менструальным циклом. «Может пациентка управлять своим менструальным циклом? Да, может. Она может применить без перерыва четвертый пластырь или сделать раньше менструально-подобную реакцию, — рассказала Ярмолинская. — Не нужно этим злоупотреблять, но очень важно, что отсрочить менструальную реакцию никаких проблем нет».