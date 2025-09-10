Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:00, 10 сентября 2025Экономика

В европейской столице произошел крупнейший за шесть лет блэкаут

В Берлине из-за поджога ЛЭП произошел крупнейший за шесть лет блэкаут
Виктория Клабукова

Фото: Jens Kalaene / picture alliance / Getty Images

В Берлине произошел крупнейший за последние годы блэкаут. Отключение произошло из-за поджога линии электропередачи, заявил в эфире радиостанции RBB управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек.

В результате инцидента света лишились почти 50 тысяч потребителей, что составляет половину района Трептов-Кёпеник. Произошедший блэкаут стал крупнейшим за последние шесть лет. Без электричества остались местные школы, детские сады и дома престарелых, закрылись супермаркеты, было приостановлено трамвайное сообщение. Линии экстренных служб оказались перегружены.

Впоследствии подачу ресурса частично восстановили, на утро среды без электричества оставались 20 тысяч домохозяйств. Полностью восстановить электроснабжение в европейской столице планируется к вечеру четверга, 11 сентября.

Причиной отключения стал поджог двух опор ЛЭП. Обстоятельства произошедшего выясняются. Виновниками называют левых экстремистов — активисты движения опубликовали соответствующее признание на собственной онлайн-платформе. Своей целью они провозгласили сопротивление капитализму, милитаризации и технологизации.

Ранее без света осталось около 10 тысяч жителей Красногорска. Подача электричества была нарушена из-за сноса горнолыжного курорта «Снежком». Отключение коснулось четырех улиц, около 20 домов, а также школы и двух детских садов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    В европейской столице произошел крупнейший за шесть лет блэкаут

    Польша отвергла факт начала войны с Россией

    Евросоюз пообещал Украине многомиллиардный военный кредит

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости