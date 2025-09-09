Экономика
20:14, 9 сентября 2025Экономика

Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

Мария Черкасова

Около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком», сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители услышали громкие звуки, в некоторых домах задрожали окна. Причиной оказался снос комплекса: во время проведения работ оборвался кабель. Всего без света остались четыре улицы, около 20 домов, а также школа и два детских сада. Об отключении электричества рассказали жители района Павшинская пойма, свет и интернет пропали в жилых домах на Красногорском и Ильинском бульварах.

Для возобновления подачи света к месту направлена оперативно-выездная бригада «Мособлэнерго». Пострадавших из-за сноса комплекса нет.

Ранее часть населенных пунктов в Московской области осталась без электричества после сильного ливня.

