Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

Около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком», сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители услышали громкие звуки, в некоторых домах задрожали окна. Причиной оказался снос комплекса: во время проведения работ оборвался кабель. Всего без света остались четыре улицы, около 20 домов, а также школа и два детских сада. Об отключении электричества рассказали жители района Павшинская пойма, свет и интернет пропали в жилых домах на Красногорском и Ильинском бульварах.

Для возобновления подачи света к месту направлена оперативно-выездная бригада «Мособлэнерго». Пострадавших из-за сноса комплекса нет.

Ранее часть населенных пунктов в Московской области осталась без электричества после сильного ливня.