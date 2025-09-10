Россия
В России инцидент с дронами в Польше назвали попыткой повлиять на Трампа

Военкор Коц: Инцидент с дронами в Польше — попытка Европы повлиять на Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Инцидент с дронами в Польше — попытка Европы повлиять на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, сообщения о якобы оказавшихся в воздушном пространстве Польши российских дронах являются очень удачным для Варшавы инфоповодом, который позволит надавить на американского лидера в вопросе создания бесполетной зоны над Украиной и дальнейшей поддержки страны.

«Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования [президентом России] Владимиром Путиным. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» — иронично описал логику польских властей военкор Коц. Заявления Польши он назвал информационным шумом, а летательные аппараты, якобы проникшие в воздушное пространство страны — НЛО.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

