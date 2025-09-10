Мир
Трамп сообщил о смерти своего соратника Кирка

Трамп сообщил о смерти политика Кирка после покушения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial сообщил о смерти американского политика Чарли Кирка.

«Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и их семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Трамп.

На Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета Юта Вэлли. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Сразу после стрельбы полиция задержала пожилого мужчину, видео с ним разошлось по соцсетям. Однако очевидец в эфире Fox News заявил, что этот человек не стрелял в Кирка — по его словам, он часто приходит на политические события в Юте.

