Малышева вспомнила о «незабываемых днях» в США

Врач Малышева вспомнила, как ходила на концерт оркестра Бутмана в США

Врач и телеведущая Елена Малышева вспомнила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о том, как она ходила на концерт известного российского саксофониста Игоря Бутмана в США. Выпуск, в котором Малышева поделилась этой историей, доступен на сайте телеканала.

Одним из гостей этого выпуска «Жить здорово!» стал Бутман, в передаче ему измерили давление. Этот показатель оказался у музыканта высоким, из-за чего Малышева призвала артиста тщательнее следить за своим здоровьем, в частности, пить специальные препараты. Она призналась, что обожает творчество Бутмана и его самого и переживает за музыканта.

«Я видела, как выступает оркестр Бутмана в США. Потом меня взяли, мы пошли в какую-то кафешку в Гринвич Виллидж в Нью-Йорке. Это были такие вообще незабываемые дни», — поделилась воспоминаниями врач.

