Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:57, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева вспомнила о «незабываемых днях» в США

Врач Малышева вспомнила, как ходила на концерт оркестра Бутмана в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева вспомнила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о том, как она ходила на концерт известного российского саксофониста Игоря Бутмана в США. Выпуск, в котором Малышева поделилась этой историей, доступен на сайте телеканала.

Одним из гостей этого выпуска «Жить здорово!» стал Бутман, в передаче ему измерили давление. Этот показатель оказался у музыканта высоким, из-за чего Малышева призвала артиста тщательнее следить за своим здоровьем, в частности, пить специальные препараты. Она призналась, что обожает творчество Бутмана и его самого и переживает за музыканта.

«Я видела, как выступает оркестр Бутмана в США. Потом меня взяли, мы пошли в какую-то кафешку в Гринвич Виллидж в Нью-Йорке. Это были такие вообще незабываемые дни», — поделилась воспоминаниями врач.

Ранее Малышева рассказала, что ее удивил один звонок, когда она работала на радио. По словам врача, к ней обратилась мать 52-летнего «ребенка».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости