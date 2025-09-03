Интернет и СМИ
Малышева рассказала об удивившем ее звонке от матери 52-летнего «ребенка»

Малышева заявила, что ее удивил звонок женщины, спрашивающей о 52-летнем сыне
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об удивившем ее случае, который произошел, когда она работала на радио. Выпуск, в котором медик раскрыла подробности инцидента, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что необычный звонок поступил во время прямого эфира. «Мне звонит женщина (...) Она говорит: "Мой сыночек то, мой сыночек се", "А что делать с сыночком". Я говорю: "Сколько лет вашему малышу?" Она говорит: "52"», — вспомнила телеведущая.

Комментируя эту историю, она заявила, что матери не меняют отношения к детям, даже когда они становятся взрослыми.

Ранее Малышева разрешила россиянкам курортные романы. Специалистка заверила, что незамужние женщины могут заводить отношения во время отдыха, так как они никого не обманывают.

