Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 11 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

В Москве за 7 месяцев выявили более 19 тыс. преступников, чаще всего это мужчины
Варвара Митина (редактор)

Фото: Rene Böhmer / Unsplash

С января по июль правоохранители выявили в Москве более 19 тысяч человек, совершивших преступления на территории города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

В ведомстве описали портрет среднестатистического преступника. Чаще всего это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, приехавший в столицу из другого города и не имеющий постоянного дохода. 13,6 тысячи преступников имели среднее образование, высшее было лишь у 5,1 тысячи задержанных.

В прокуратуре рассказали, что за семь месяцев на 20,4 процента снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. Таких было 2,1 тысячи.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в России создали программу для создания портрета серийного преступника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии

    Прославленный хоккеист поделился впечатлением от Москвы

    В Совфеде отреагировали на расправу с выступавшим против помощи Украине активистом из США

    В Турции произошло землетрясение

    В США потренировались уничтожать российскую артиллерию

    Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

    Дегтярев пригрозил Карпину увольнением за выступление против лимита на легионеров в РПЛ

    Известный российский журналист-иноагент принял решение об эмиграции за считаные часы

    Мужчина лишился лица в схватке с медведицей и рассказал о мучительном пути из леса

    Лукашенко раскрыл детали инцидента с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости