Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

В Москве за 7 месяцев выявили более 19 тыс. преступников, чаще всего это мужчины

С января по июль правоохранители выявили в Москве более 19 тысяч человек, совершивших преступления на территории города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

В ведомстве описали портрет среднестатистического преступника. Чаще всего это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, приехавший в столицу из другого города и не имеющий постоянного дохода. 13,6 тысячи преступников имели среднее образование, высшее было лишь у 5,1 тысячи задержанных.

В прокуратуре рассказали, что за семь месяцев на 20,4 процента снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. Таких было 2,1 тысячи.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в России создали программу для создания портрета серийного преступника.