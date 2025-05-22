Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:56, 22 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин сообщил о создании программы для построения создания серийных преступников

Бастрыкин: В РФ создана программа для создания портрета серийного преступника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В России создали программу для создания портрета серийного преступника. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, программа появилась в результате обработки большого количества данных о подобных преступлениях. Кроме того, существующая система видеонаблюдения позволяет распознать похищенные автомобили и голоса, подчеркнул Бастрыкин.

Ранее председатель СК России заявил о переизбытке насилия на телевидении (ТВ) и в интернете. По его словам, этот фактор влияет на рост преступности среди подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВМС США атаковали группировки в Сомали. Удар с авианосца назвали крупнейшим в истории

    В МИД России указали на нелогичное действие Украины во время переговоров

    Система ПВО сбила еще пять летевших на Москву БПЛА

    Нападение стаи акул на дайвера попало на видео

    Раскрыт способ вернуть доверие после измены

    Над Россией появятся серебристые облака

    Раскрыта связь между конфликтом на Украине и одной психологической проблемой

    Бастрыкин сообщил о создании программы для построения создания серийных преступников

    Курганмашзавод возобновит производство вездеходов ТМ-140

    Зеленский назвал самый горячий для ВСУ участок фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости