Бастрыкин сообщил о создании программы для построения создания серийных преступников

Бастрыкин: В РФ создана программа для создания портрета серийного преступника

В России создали программу для создания портрета серийного преступника. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, программа появилась в результате обработки большого количества данных о подобных преступлениях. Кроме того, существующая система видеонаблюдения позволяет распознать похищенные автомобили и голоса, подчеркнул Бастрыкин.

Ранее председатель СК России заявил о переизбытке насилия на телевидении (ТВ) и в интернете. По его словам, этот фактор влияет на рост преступности среди подростков.