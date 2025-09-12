Россия
12:07, 12 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали массированную атаку беспилотников ВСУ

Депутат Чепа: Европа продолжает поставлять БПЛА Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Очевидно, что Европа продолжает поставлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» массированную атаку дронов на регионы России.

«Европа продолжает, очевидно, поставлять беспилотники, пытается делать все для того, чтобы конфликт не затихал, а продолжался. Работают они здесь на всех фронтах: и политическом, и дипломатическом, и военном. Понятно, что задачи по продвижению договора мы тоже должны решать в том числе и на поле боя, что мы и делаем», — поделился депутат.

В ночь на пятницу, 12 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над 13 регионами России 221 летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов — 85 — сбили над Брянской областью. Еще 42 летательных аппарата перехватили над Смоленской областью. Атака на Ленинградскую область оказалась одной из самых массированных — над регионом было сбито около 30 дронов.

    Все новости