В России прокомментировали массированную атаку беспилотников ВСУ

Депутат Чепа: Европа продолжает поставлять БПЛА Украине

Очевидно, что Европа продолжает поставлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» массированную атаку дронов на регионы России.

«Европа продолжает, очевидно, поставлять беспилотники, пытается делать все для того, чтобы конфликт не затихал, а продолжался. Работают они здесь на всех фронтах: и политическом, и дипломатическом, и военном. Понятно, что задачи по продвижению договора мы тоже должны решать в том числе и на поле боя, что мы и делаем», — поделился депутат.

В ночь на пятницу, 12 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над 13 регионами России 221 летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов — 85 — сбили над Брянской областью. Еще 42 летательных аппарата перехватили над Смоленской областью. Атака на Ленинградскую область оказалась одной из самых массированных — над регионом было сбито около 30 дронов.

