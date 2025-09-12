ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

Минобороны: Силы ПВО за ночь нейтрализовали 221 дрон ВСУ над территорией РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 12 сентября, массово атаковали российские регионы. Под удар в том числе попали Ленинградская и Московская области, а также Брянская, Калужская, Новгородская и другие области РФ. В общей сложности, по данным Минобороны, был уничтожен 221 беспилотник.

При этом сегодняшняя атака на Ленинградскую область оказалась одной из самых массированных. Над регионом было сбито почти 30 дронов. Не обошлось и без последствий.

Под Санкт-Петербургом произошло несколько возгораний

Особенно пострадал город Приморск. Там обломки летательного аппарата упали на одно из судов в местном порту. Также загорелась насосная станция. Все возгорания были ликвидированы, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Падение осколков и обломков БПЛА также зафиксировано во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. С ночи и до сих пор закрыт аэропорт Петербурга Пулково. По состоянию на 6 утра на вылет задерживался 21 рейс и 14 были отменены, а на прилет отменили к тому моменту 13 рейсов.

Также временные ограничения действуют в аэропортах Иваново, Пскова и Ярославля. Авиагавань в Калуге открыли в 7 утра.

Ленобласть атаковали дроны типа «Лютый»

Как пишет Shot, на Ленинградскую область велась атака дронами типа «Лютый», каждый из которых нес в среднем семь килограммов пластита. Предположительно, их запускали из Ровенской и Черниговской областей.

Летательные аппараты шли по семь штук примерно раз в час.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В других регионах РФ есть раненые

Массированный налет БПЛА этой ночью был зафиксирован не только в Ленобласти. Больше всего дронов, 85 штук, подавили в Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, ВСУ атаковали перевозивший сотрудников предприятия автобус. Пытаясь отвести транспорт в безопасное место, водитель через какое-то время сделал остановку, однако украинские формирования нанесли повторный удар. В результате есть пострадавшие.

«К сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск"», — сообщил Богомаз.

В Калужской области в результате налета дронов оказались повреждены несколько автомобилей. На подлете к Москве, в свою очередь, уничтожено девять дронов. О последствиях и пострадавших информации не было.

Также в течение суток от действий ВСУ несколько человек пострадали в Белгородской области. Некоторые из них находятся на лечении.